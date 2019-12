Sarri: «Contraccolpi? Non credo, squadra lucida. Su Bentancur…» – VIDEO

Le riflessioni di Maurizio Sarri sullo stato mentale della Juventus, uscita sconfitta dall’Olimpico, e su Bentancur – VIDEO

Oltre al danno, la beffa. La Juventus perde l’occasione del sorpasso in classifica sull’Inter, cadendo all’Olimpico contro la Lazio. Maurizio Sarri rischia di perdere anche Rodrigo Bentancur, uscito per infortunio nel corso del match.

Il tecnico spiega in conferenza stampa: «Non vedo un contraccolpo psicologico di grande impatto. Bentancur? Per noi è determinante. Ha una distorsione, valuteremo domani. Perderlo per un lungo periodo sarebbe un problema».