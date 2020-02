Sarri: «Coronavirus un problema europeo» – VIDEO

Il tecnico della Juventus Sarri ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Italia nel corso della conferenza stampa pre Lione – VIDEO

L’emergenza Coronavirus è un problema che deve riguardare tutta l’Europa, non solo l’Italia. Questo il parere di Maurizio Sarri, intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Olympique Lione-Juventus.

«La mia opinione da questo punto di vista è che il virus è un problema europeo, non solo italiano. In Italia abbiamo fatto 3500 tamponi, in Francia ne avete fatti molti meno. È un problema europeo, quindi ritengo che i nostri tifosi hanno il diritto di essere qui».