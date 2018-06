Il Chelsea sta per annunciare l’arrivo di Maurizio Sarri. Il club inglese lancerà l’assalto a Daniele Rugani e Gonzalo Higuain della Juventus

Il Chelsea è vicinissimo all’accordo con Maurizio Sarri. L’allenatore si libererà dal Napoli e firmerà un triennale da 5 milioni di euro a stagione più 1 di bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League, con il club inglese. Il Chelsea, dopo Antonio Conte (attende la risoluzione dell’accordo e la buonuscita da circa 7 milioni di euro), riparte da un altro tecnico italiano. Siamo ormai al traguardo finale. Dopo l’annuncio, il Chelsea lancerà l’assalto agli acquisti consigliati da Maurizio Sarri.

L’allenatore ha chiesto l’ingaggio, fra gli altri, di un nuovo difensore centrale e di un nuovo centravanti. Alvaro Morata è destinato ad andare via. Il Chelsea vuole puntare tutto su Gonzalo Higuain. Per la difesa invece il nome buono è quello di Daniele Rugani. Probabile un’operazione da 90-100 milioni di euro con la Juventus. I bianconeri, se le cifre fossero confermate, non opporrebbero resistenza. Non è da escludere che nell’affare venga inserito Alvaro Morata, giocatore che piace ad Allegri. Il Chelsea parlerà ancora una volta italiano ed è pronto a fare incetta di giocatori provenienti dalla nostra Serie A. Dopo i vari Alonso, Zappacosta, Rudiger, Emerson Palmieri, ecco due nuovi possibili colpi ‘italiani’ per i Blues.