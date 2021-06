Sarri alla Lazio, adesso c’è anche la firma: è il nuovo allenatore biancoceleste!

Sarri Lazio, il tecnico toscano ha firmato il contratto: è il nuovo allenatore della panchina biancoceleste

Sarri ha detto sì alla Lazio! L’interminabile attesa dei tifosi biancocelesti può interrompersi con l’euforia: il tecnico toscano ha accettato la proposta di Lotito e Tare, firmando il contratto ha sposato il progetto biancoceleste.

Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio! Anche l’ultima telenovela per la panchina di una delle big di Serie A è così giunta al termine. Ora la palla passa al mercato giocatori. Come riporta Il Messaggero, si lega al club con un contratto biennale (opzione per il terzo) a 3 milioni di euro a stagione più bonus

