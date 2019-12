Sarri, il tecnico della Juventus in ottica del match di domani parla dell’ottimo momento della Lazio in campionato

Mister Maurizo Sarri nella giornata di oggi ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio in campionato in vista del match di domani dell’Olimpico in programma alle 20:45 tra i bianconeri e biancocelesti.

«I biancocelesti hanno fatto 18 punti nelle ultime sei gare. La media punti della Lazio lascia pensare che si possa inserire nella lotta al vertice».