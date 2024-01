Sarri su Lazio Lecce: «Orario improponibile per giocare»

Sarri a Sky: «Gara difficilissima con orario improponibile, Felipe? Può continuare a giocare cosi» Le parole del tecnico biancoceleste

Intervenuto nel post partita di Lazio Lecce, Maurizio Sarri, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport del match di oggi tra analisi e polemiche.

PARTITA– «Era una gara difficilissima per tanti motivi, il rischio down contro un avversario che ha sempre creato difficoltà. Per un tempo l’abbiamo pagata, molto meglio nel secondo. Sarebbe stato difficile anche se l’avessimo giocata alle 21 ma giocare alle 12.30 è stata un’imboscata»

