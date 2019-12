Sarri: «Mi spiace perdere un trofeo. Pensiamo ai prossimi cinque mesi» – VIDEO

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo il KO in Supercoppa italiana della sua Juventus contro la Lazio di Inzaghi

Ecco l’intervento in zona mista di Maurizio Sarri dopo la sconfitta per 3-1 della Juventus contro la Lazio a Riyad, dove si è disputata la finale di Supercoppa italiana.

«La mia sensazione è che siamo arrivati all’ultima partita di questo blocco con un pizzico di energie fisiche e mentali in meno rispetto agli avversari. Purtroppo può succedere, siamo reduci da un blocco di partite impegnative in breve tempo giocando anche una partita mercoledì e siamo arrivati corti. Potevo cambiare qualche giocatore in più, mi ha frenato l’allenamento di ieri che è stato brillante però probabilmente non era veritiero. Siamo rimasti in partita, sfiorando al 92′ il pareggio con Bonucci e siamo rimasti in partita con questa sensazione».

Sarri aggiunge: «Era una partita in cui siamo arrivati corti, con la squadra più in salute d’Europa. Ci puoi perdere con la Lazio in questo momento, ci dispiace perdere un trofeo, ma ora ci sono 5 mesi da giocare e dobbiamo pensare a quelli. In area siamo passivi e paghiamo questo».