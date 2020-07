Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il rocambolesco pareggio della Juve contro il Sassuolo

«A me i momenti di passività non è che piacciano molto. Io preferisco prendere un gol in contropiede, piuttosto che per passività ai limiti della nostra area di rigore. C’è qualcosa in questo momento che porta a questo, stanchezza mentale o fisica, non lo so. E’ sicuramente un momento strano della stagione».