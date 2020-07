Sarri: «Probabilità di scudetto? Come quelle di colpire un palo» – VIDEO

Sarri fissa la nuova quota scudetto: «Servono 9 punti». Il tecnico parla in conferenza stampa dopo il pareggio col Sassuolo

In un momento non brillane è bene cercare di arrivare il prima possibile all’obiettivo. La Juventus di Maurizio Sarri ha bisogno di 9 punti per avere l’aritmetica certezza dello scudetto.

Ne ha parlato il tecnico in conferenza stampa: «Le probabilità di vincere lo scudetto? Pensarci nel calcio è come fare palo: l’obiettivo o lo centri o no. Abbiamo da giocare 5 partite e fare 9 gol. Stop. Pensiamo a vincere tre partite delle prossime cinque senza tanti retropensieri».