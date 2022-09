Sassuolo, Alvarez: «A dicembre mi ha cercato la Fiorentina»

Le parole di Agustin Alvarez: «La Fiorentina mi aveva cercato a dicembre, ma il Sassuolo mi ha davvero voluto»

Agustin Alvarez ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sul suo arrivo al Sassuolo.

«Non sapevo nulla del club neroverde. Ma quando il mio agente mi ha detto dell’interessamento del Sassuolo, ho cominciato a studiare e a vedere le partite. Mi è subito sembrata una bella squadra con una chiara identità. E mi piaceva il fatto che segnasse tanti gol: per me era importante. A dicembre mi aveva cercato la Fiorentina, ma poi non si era concretizzato il trasferimento. Invece il Sassuolo mi ha davvero voluto e io sono molto contento di stare qui. Il mio obiettivo stagionale è giocare il più possibile, ma soprattutto ripagare il club della fiducia che mi ha mostrato».