Sassuolo, ancora lavoro differenziato per Berardi e Defrel

Roberto De Zerbi deve far conto con alcune defezioni da ritorno dalle vacanze natalizie: quattro giocatori lavorano a parte

Il Sassuolo ha ripreso ieri ad allenarsi, in vista della gara che lo vedrà contrapposto al Genoa, domenica 5 gennaio. Roberto De Zerbi deve fare i conti con un’infermeria piuttosto piena.

Come si legge sul sito ufficiale dei neroverdi, hanno svolto un lavoro differenziato per Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Marlon. Domani è in programma un allenamento a porte chiuse.