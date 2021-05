Sassuolo, Berardi e Defrel saranno premiati prima della partita – VIDEO

Doppia premiazione in casa Sassuolo prima del match contro l’Atalanta: Defrel e Berardi riceveranno delle maglie celebrative

Doppia premiazione in casa Sassuolo prima del match contro l’Atalanta. Berardi verrà premiato per i 100 gol con il Sassuolo (è già a 102) con una maglia celebrativa e un trofeo, Defrel invece per le 100 presenze neroverdi con maglia e targhetta.