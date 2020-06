Sassuolo, Caputo: «Ripresa? Proveremo a mettere tutti in difficoltà»

Francesco Caputo e il Sassuolo sono pronti a tornare in campo: le parole dell’attaccante neroverde sulla ripresa della Serie A

Francesco “Ciccio” Caputo ha rilasciato una lunga intervista a Sassuolo Channel. Ecco le parole della punta della formazione di Roberto De Zerbi riportate da sassuolonews.net.

CALENDARIO – «Rivedere il calendario dopo un periodo così lungo e difficile sembra una piccola luce in fondo al tunnel. Non sarà sicuramente facile, lo sappiamo, ma la possibilità della ripresa è un passo importante per noi e per le persone che sono rimaste a casa».

SFIDA CONTRO ATALANTA E INTER – «Una ripartenza difficile contro due avversarie forti. Sappiamo le difficoltà che possiamo incontrare ma sappiamo che ce la possiamo giocare alla grande. Ora si riparte da zero in un clima diverso e in condizioni mai affrontate prima. Sarà sicuramente difficile ma noi come sempre proveremo a mettere in difficoltà chiunque».

OBIETTIVI DEL SASSUOLO – «Ha lasciato una posizione importante in classifica. Contro il Brescia abbiamo fatto una grande vittoria e un bel balzo in partita. Nessuno riesce a pensare a dove possiamo arrivare ma sappiamo benissimo che partiamo tutti da zero. Bisogna essere fortunati la giusta preparazione per questo tour de force e sono convinto che abbiamo un grande staff, chi ne avrà di più farà meglio. Noi proveremo a mettere in difficoltà tutti e alla fine tireremo le somme. Dal punto di vista personale spero di raggiungere l’obiettivo che mi ha prefissato Alessandro Del Piero, ovvero i 20 gol. Io speravo di eguagliare almeno i 16 gol dell’anno scorso ma se arriveremo a 20 gol e andrò a cena con Del Piero, sarà fantastica».