Sassuolo, Carnevali: «Vogliamo esaudire il desiderio di Squinzi»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ricorda il presidente Squinzi e la moglie Adriana Spazzoli: le sue parole

(dal nostro inviato) – Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato all’evento “Natale neroverde” presso il Mapei Football Center. Ecco le sue parole relative al sogno del compianto patron Squinzi.

SQUINZI E ADRIANA SPAZZOLI – «È un momento sicuramente per noi non facile. Il loro desiderio è quello di fare si che l’attività del Sassuolo vada avanti, com’è il volere proprio dei figli, come il volere dell’azienda, per cui ci hanno garantito grande continuità e soprattutto di poter crescere e di poter migliorare. Vedo qui le ragazze della Serie A Femminile che oggi hanno vinto 3-0 per cui un grande risultato, vedo molti giocatori della nostra prima squadra, mister De Zerbi che è qua e i giocatori di tutto il settore giovanile, le famiglie dei ragazzi, per cui penso che ci siamo tutti».