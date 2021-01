Sassuolo, Carnevali su Scamacca: «Credo resterà con noi. Non c’è solo la Juventus»

Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Gianluca Scamacca

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel corso della trasmissione Tiki Taka ha parlato del futuro di Gianluca Scamacca. L’attaccante è attualmente in prestito al Genoa, ma su di lui ci sarebbero varie squadre; tra cui la Juventus.

«Di avviato non c’è nulla. Scamacca è in prestito al Genoa. Ci sono varie richieste, ma fa parte della nostra politica. Giovane, italiano e deve crescere. Se ci saranno condizioni importanti, faremo valutazioni. Ma credo che Scamacca resterà un calciatore del Sassuolo. Non lo daremo in prestito. Non c’è solo la Juventus».