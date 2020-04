Sassuolo, De Zerbi: «Suola? Bel gesto tecnico, ti dà il controllo totale»

Roberto De Zerbi ha sottolineato l’importanza del controllo di suola nel mondo del calcio: le parole dell’allenatore del Sassuolo

Intervenuto sulla piattaforma Zoom, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha approfondito il tema del controllo con la suola. Ecco le parole riportate dai colleghi di tirolibero.it.

«A me la suola piace come gesto tecnico perché ti dà il comando totale di andare da entrambi i lati in qualsiasi momento, mentre col controllo d’interno a volte il pallone scappa. Non va però fatta con superficialità, mi arrabbio perché qualche giocatore pensa che giocare di suola sia solo estetica o un gesto fine a sé stesso… Non è la realtà. Avevo un giocatore a Foggia, intelligentissimo e fortissimo, che ha fatto troppo poco per le sue qualità, Antonio Vacca. Lui era amante della suola. A volte mi fermavo e gli chiedevo di utilizzare la suola al momento giusto, ma lui mi rispondeva dicendomi che utilizzandola faceva pressare più forte l’avversario. Ed è così: la suola inconsciamente fa pressare l’avversario in maniera più aggressiva e serve per stanarlo».