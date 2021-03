Sassuolo, De Zerbi: «Con l’Udinese possibile turnover»

Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Udinese-Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel alla vigilia della trasferta contro l’Udinese.

TURNOVER – «Abbiamo ai box Bourabia, Boga e Chiriches. Domani mattina vedremo chi è uscito malconcio dalla gara di mercoledì e se ci sarà qualche rischio non lo prenderò, quantomeno con Berardi che rientra da un infortunio abbastanza lungo, lo stesso vale per Caputo e Defrel, Rogerio ha preso una botta. Muldur è uscito molto stanco dalla partita di mercoledì sera, ma chi non ha giocato contro il Napoli è pronto per far bene domani».

UDINESE – «L’Udinese ha un’identità ben chiara, ma anche noi. All’andata non abbiamo subito dei contropiede. Neanche noi abbiamo fatto grandi tiri in porta, abbiamo condotto la gara senza essere pericolosi. Abbiamo trovato difficoltà con loro per tanti motivi, non solo per uno, e domani cerchiamo di fare qualcosa che magari abbiamo fatto meno giocando contro di loro».

NAPOLI – «Se guardiamo come abbiamo raggiunto il pari, su rigore al 95′, diciamo e pensiamo che ci è andata bene ma se guardiamo la partita c’è rammarico perché avremmo dovuto, potuto e voluto vincere. Purtroppo abbiamo pagato caro alcuni errori e non siamo stati fortunati perché c’è stato un momento della gara dove se fossimo andati sul 3-1 probabilmente l’avremmo vinta».