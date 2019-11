Sassuolo, De Zerbi: «Squinzi manca. Panchina d’oro a Mihajlovic»

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato dell’avvio di stagione della sua squadra e del momento emotivo che sta affrontando

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha parlato del momento dei neroverdi.

«Potevamo avere qualche punto in più. Squinzi? Un vuoto che si fa fatica a colmare, onorare il suo ricordo deve essere uno stimolo in più. Mihajlovic merita la Panchina d’oro per la qualità del lavoro svolto nel Bologna e per il coraggio dimostrato anche nella vita».