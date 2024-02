Sassuolo, ultimatum a Dionisi... Grosso alla finestra

Il Sassuolo naviga in acque cattive con la squadra invischiata nella zona retrocessione: la società ha dato l’ultimatum a Dionisi

Il tecnico neroverde si gioca tutto nella gara contro l’Empoli, in un vero e proprio scontro salvezza. Ultima chiamata per far vedere al club di avere ancora la squadra in mano e dimostrare di poter uscire dalla crisi. Alla finestra, però, c’è già Grosso pronto a prendere in mano la squadra non dovesse andare bene. Lo scrive Tuttosport.