Sassuolo: Djuricic tra le linee crea problemi al Bologna

Djuricic sta ricoprendo la posizione di trequartista nel 4231 del Sassuolo. De Zerbi lo sta utilizzando tra le linee

De Zerbi sta dando continuità al 4231 nel suo Sassuolo, con Djuricic che ricopre la posizione di vertice alto del centrocampo. I suoi movimenti tra le linee hanno creato tanti problemi al Bologna, come per esempio nella slide sopra, in cui la mediana felsinea è spaccata in due.

Nonostante ciò, il serbo spesso è stato impreciso nell’ultimo passaggio. Ha bisogno di migliorare nel decision making per fare la differenza nella squadra di De Zerbi. L’allenatore gli sta comunque dando parecchia fiducia.