Sassuolo, il comunicato: «Ripresi allenamenti collettivi»

Ripartono gli allenamenti in casa Sassuolo: ecco la nota ufficiale della società neroverde a proposito delle sedute degli uomini di De Zerbi

Attraverso un comunicato ufficiale, il Sassuolo ha annunciato la ripresa degli allenamenti collettivi della squadra di Roberto De Zerbi.

«Oggi, nel rispetto delle linee guida e del protocollo pubblicati ieri dal Ministero dello Sport, sono ripresi gli allenamenti collettivi al Mapei Football Center. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi, uno al mattino e uno al pomeriggio, mantenendo comunque in questi primi giorni un distanziamento prudenziale tra i calciatori. Domani mister De Zerbi ha concesso un giorno di riposo ai neroverdi. Il prossimo allenamento è programmato per lunedì mattina (PORTE CHIUSE)».