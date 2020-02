Sassuolo, Kyriakopoulos: «Voglio stare qui per tanti anni»

Il difensore del Sassuolo Kyriakopoulos ha parlato del suo futuro in neroverde alla prima esperienza italiana

Giorgos Kyriakopoulos ha raccontato le prime sensazioni dopo il suo arrivo in Serie A: «I primi mesi qui sono stati fantastici. Mi piace molto vivere qui, mi piace l’Italia, mi piace Sassuolo, mi piace tutto. L’unica difficoltà che ho incontrato nei primi mesi è stata la lingua, perché per il resto la vita è molto simile a quella che c’è in Grecia e non ho avuto problemi».

«Il mio sogno come calciatore è giocare in un grande club e fare la Champions League ma il primo obiettivo è lavorare duro qui e rimanerci tanti anni perché sto tanto bene a Sassuolo. Nazionale? Sarebbe bello per me andare in Nazionale perché sarebbe il raggiungimento di un obiettivo», ha concluso il difensore del Sassuolo.