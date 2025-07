Sassuolo, torna Laurienté: oggi test con il Trento, ma il mercato resta centrale, con il francese e Pinamonti protagonisti

Sassuolo, oggi Laurientè in campo nell’amichevole dei neroverdi contro il Trento, ma il suo futuro – come quello di Pinamonti – rimane sul mercato

Armand Laurienté è tornato ieri nel ritiro di Ronzone, pronto a rimettersi a disposizione di Fabio Grosso. E oggi alle 18 il Sassuolo affronterà il Trento (Serie C) nella seconda amichevole del precampionato, un test che potrebbe offrire risposte importanti anche sul futuro del francese.

Nella prima uscita contro il Real Vicenza, vinta 5-0, Laurienté era stato annunciato in distinta, ma poi non è mai sceso in campo. Oggi dovrebbe invece essere arruolabile, anche se restano i dubbi sulla sua permanenza. Il giocatore ha manifestato l’intenzione di cambiare aria dopo tre stagioni e la dirigenza neroverde non intende cederlo per meno di 20 milioni di euro. Era tutto fatto col Sunderland, ma l’affare è saltato.

Il match contro il Trento, che si giocherà a porte aperte nel quartier generale in Val di Non, sarà anche l’occasione per vedere se Grosso confermerà l’insolito 4-2-4 utilizzato nel primo test o se tornerà al più consolidato 4-3-3, modulo che ha segnato la promozione col Frosinone nella scorsa stagione. Per il Trento, in ritiro a Masen da venerdì scorso, sarà invece la prima amichevole estiva.

Sul fronte mercato, oltre a Laurienté tiene banco la situazione di Andrea Pinamonti, autore del primo gol stagionale nel test d’esordio. Il Genoa non ha riscattato il giocatore per 15 milioni, e ora si valutano altre soluzioni. Dopo i 10 gol segnati lo scorso anno in Serie A, il centravanti piace a diversi club: si è parlato di Brentford e West Ham, ma ora anche l’Udinese lo considera tra i profili utili per sostituire Lucca.

Intanto, il club ha lanciato la nuova campagna abbonamenti: “Emozioni neroverdi. C’è ancora tanto da vivere insieme”. Prezzi invariati, prelazione attiva fino a domani, poi vendita libera da venerdì. Inclusa la partita di Coppa Italia contro il Catanzaro a Ferragosto. Previste agevolazioni per donne, over 65, under 30 e famiglie.