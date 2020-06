Sassuolo: «Licenza UEFA prestigioso traguardo. Come i top club europei»

Il Sassuolo ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito all’ottenimento della licenza UEFA per la stagione 2020/21

Il Sassuolo ha commentato l’ottenimento della licenza UEFA per la stagione 2020/21: «Si comunica che all’esito dell’esame della Commissione di Primo Grado delle Licenze UEFA il Sassuolo Calcio, sia per la Squadra Maschile che per la Squadra Femminile, ha ottenuto la Licenza UEFA valida per la disputa delle competizioni internazionali per la stagione sportiva 2020/2021».

«Un’importante conferma per il Settore Maschile del Club ed una straordinaria certificazione del lavoro svolto dal Settore Femminile della Società che, al primo anno di Licenza europea, è riuscito a conseguire il prestigioso traguardo, collocando il suo standard al pari dei più importanti Club europei», si legge nella nota ufficiale.