Sassuolo: l’importanza dei movimenti di Caputo

Il Sassuolo ha bisogno di un attaccante come Caputo. Oltre alle doti nella finalizzazione, l’ex Empoli è molto associativo

Con Caputo, il Sassuolo non ha acquistato solo un attaccante bravo ad aggredire la profondità e in grado di aumentare la pericolosità della squadra di De Zerbi. Ha dato ai neroverdi un giocatore associativo, con un set di movimenti non banale.

L’ex Empoli è bravo tanto a defilarsi quanto a venire incontro. Un esempio nella slide sopra, in cui premia bene l’inserimento di Boga. Arrivato tardi ad alti livelli, Caputo possiede doti tecniche importanti.