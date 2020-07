Il Sassuolo ha concluso un’operazione di mercato con il Fortuna Dusseldorf: preso Ayhan, centrale turco che piaceva all’Atalanta

Il Sassuolo ha beffato Zenit e Atalanta nella corsa a Kaan Ayhan, difensore centrale di origine turca che milita nel Fortuna Dusseldorf.

Come riportato da Sky Sport, il club neroverde ha ormai definito gli ultimi dettagli per portare il classe ’94 in Serie A.