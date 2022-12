Sassuolo, pressing per Bove: il piano della Roma

Il Sassuolo vuole chiudere per Edoardo Bove, centrocampista di proprietà della Roma. I dettagli della trattativa

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sporitalia, il Sassuolo sarebbe in forte pressing per Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002 di proprietà della Roma era finito nel mirino del Lecce.

Il Sassuolo sarebbe però pronto per acquistare il cartellino a titolo definitivo. Una mossa che permeterebbe alla Roma di avvantaggiarsi in vista di una nuova trattativa per il ritorno in giallorosso di Davide Frattesi.