Sassuolo, che succede? I tifosi a colloquio con la squadra e Dionisi deve ritrovare la strada

La stagione del Sassuolo sta vivendo una profonda crisi di gioco e risultati, Dionisi deve ritrovare la strada e intanto i tifosi hanno chiesto alla squadra di invertire la rotta.

Berardi e compagni sono rimasti al termine della partita sotto la curva dei supporters neroverdi per un colloquio tranquillo senza cori o tensioni. La tifoseria chiede di onorare la maglia e un cambio di passo a partire dalle prossime partite. In estate c’è stata una rivoluzione importante con la cessione di Scamacca e Raspadori. Non è semplice amalgamare i nuovi acquisti e farli rendere sin da subito. Può capitare di incappare in una stagione difficile. Un’annata di passaggio, difficile da mandare giù visti gli ultimi anni dei neroverdi, ma nel bel mezzo di un progetto può anche succedere. Niente patemi, la permanenza in Serie A non è in discussione, ma Dionisi ora deve ritrovare la serenità per sistemare la squadra e riportare punti a casa.