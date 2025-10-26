Sassuolo Roma, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Mapei! Tutti i dettagli

Sassuolo Roma streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida del Mapei valida per la 8ª giornata di Serie A 2025/26

La Roma sta attraversando il primo vero momento difficile della stagione, reduce da tre sconfitte consecutive tra Serie A ed Europa League. La battuta d’arresto contro il Viktoria Plzen, arrivata in settimana, ha lasciato il segno e la squadra di Gian Piero Gasperini è chiamata a reagire immediatamente.

Il prossimo ostacolo sarà il Sassuolo di Fabio Grosso, avversario tutt’altro che semplice: i neroverdi hanno raccolto sette punti nelle ultime tre giornate di campionato e arrivano alla sfida con grande fiducia.

DOVE VEDE SASSUOLO ROMA

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

