Sassuolo-Roma Primavera: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Viola Park va in scena la finale scudetto del campionato Primavera tra Sassuolo e Roma: le ultime di formazione con orario e dove vederla

Al Viola Park di Firenze va in scena la finale scudetto del campionato Primavera tra Sassuolo e Roma. Per i neroverdi si tratterebbe di uno storico primo trionfo, mentre per i giallorossi sarebbe il nono, il primo dal 2016. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Sassuolo-Roma Primavera, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Corradini, Falasca; Kumi, Lopes, Knezovic; Bruno, Russo, Leone.

ROMA (4-3-2-1): Marin; Mannini, Golic, Keramitsis, Oliveiras; Pisilli, Romano, Pagano; Joao Costa, Alessio; Cherubini.

Sassuolo-Roma Primavera: orario e dove vederla

Sassuolo-Roma Primavera, gara delle ore 20:30 di venerdì 31 maggio, deciderà quale squadra vincerà lo scudetto. Verrà trasmessa in chiaro su SportItalia al canale 60 del digitale terrestre.