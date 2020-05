Sassuolo, Romagna: «Attenzione più importante in difesa che in altri ruoli»

Filippo Romagna sottolinea quanto sia determinante l’attenzione per un difensore: le parole del calciatore del Sassuolo

All’Open Week di Cattolica, Filippo Romagna ha evidenziato l’importanza dell’attenzione per un difensore e le responsabilità che pendono sul suo ruolo. Ecco le parole riportate da SassuoloNews.net.

«L’attenzione nel ruolo di difensore è ancora più importante negli altri ruoli. Così come per il portiere, perché in questi due ruoli non ti puoi permettere la minima disattenzione, puoi macchiare indelebilmente la tua prestazione anche se nell’arco dei 90 minuti ha fatto cose buone. Quel mezzo secondo di disattenzione, negli altri ruoli, non comporta un gol incassato».