Sassuolo: Traore vertice alto nel 4231 di De Zerbi

Contro la Juventus, il Sassuolo si è schierato con un 4231 piuttosto chiaro (che a volte prendeva più le sembianze di un 4213). Decisiva la posizione di Traore, che di fatto agiva da vertice alto del centrocampo.

Con Magnanelli e Locatelli più bloccati in mediana, l’ex Empoli ha giocato come principale riferimento tra le linee (Caputo spesso però veniva incontro). Da notare la posizione delle ali, che hanno agito molto larghe. Lo scopo era quello consolidare centralmente per poi attaccare in ampiezza, coi terzini pronti a sovrapporsi.