Marco Sau dopo qualche mese da svincolato è pronto a tornare in campo e lo farà in Serie C con la maglia della FeralpiSalò

Marco Sau dopo qualche mese da svincolato è pronto a tornare in campo e lo farà in Serie C con la maglia della FeralpiSalò.

La società bresciana ha messo il comunicato sui propri canali social.