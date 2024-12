Scamacca: «Ecco quando dovrei ritornare. Gasperini? Allenatore top. Su Retegui dico che l'Atalanta...»

Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quelle che sono le attuali condizioni

A Sky Sport, il centravanti dell’Atalanta Gianluca Scamacca, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulle sue attuali condizioni.

LE PAROLE – «Gasperini? È un allenatore top per me, il migliore senza dubbio che abbia mai avuto. È devastante lavorare con lui, ti insegna giorno dopo giorno, devi stargli dietro, è un professore del calcio. Siamo a 4 mesi e mezzo dall’infortunio, arrivati a 6 mesi non c’è un giorno prestabilito, si va a sensazione, bisogna testare, vedere, dico solo che manca poco. Scudetto? Non sono scaramantico. È lunga, manca tanto, per ora siamo lì, pensiamo partita dopo partita e alla fine tireremo le somme. Retegui? L’Atalanta è stata fortissima e preparatissima a tappare un buco, si è fatta trovare pronta. Ha fatto una grande scelta, ha preso l’attaccante più forte e promettente che c’era sul mercato. Certo che possiamo giocare insieme, lo abbiamo fatto in Nazionale, poi starà al mister decidere»