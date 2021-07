Scambio Griezmann Saul: niente accordo tra Barcellona e Atletico Madrid

Rallentamenti per lo scambio Griezmann-Saul tra Barcellona e Atletico Madrid: ecco le ultime di mercato

Lo scambio tra Barcellona e Atletico Madrid, con Griezmann di nuovo ai Colchoneros e Saul in blaugrana, subisce un rallentamento e alimenta le speranze delle pretendenti che da tempo sono attente ai due calciatori.

Come riportato da Fabrizio Romano non ci sarebbe ancora l’accordo perché il Barcellona chiederebbe un conguaglio economico a corredo dello scambio: l’Atletico Madrid, dal canto suo, è forte delle offerte per Saul dalla Premier League.