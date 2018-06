Scambio Icardi-Higuain: torna Wanda e vede la Juve

La moglie-agente, rientrata dalle vacanze, è al centro delle trattative per l’interista Si riparlerà del possibile scambio Icardi-Higuain

Inter e Juventus parleranno dello scambio Icardi–Higuain? L’idea non sembra essere tramontata e nelle prossime ore Wanda Nara tornerà dalle vacanze per parlare del futuro del suo assistito-marito. Il rientro della moglie-agente in Italia riaccende i motori e le voci di calciomercato su Mauro Icardi: l’attaccante nerazzurro fa gola alla Juventus che è pronta a presentare un’offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di Gonzalo Higuain per arrivare al centravanti dei nerazzurri. Di sicuro l’idea di affidare il post Pipita a Icardi, più giovane di Higuain di 5 anni e 2 mesi, intriga non poco i dirigenti juventini.

L’affare però non è di semplice realizzazione. Wanda Nara avrà un ruolo chiave nella vicenda. La moglie-agente, di rientro dalle vacanze, incontrerà le squadre che hanno manifestato interesse nei confronti di Maurito e tra queste c’è anche e soprattutto la Juventus. Secondo Tuttosport, l’incontro con i bianconeri sarà tra i primi in agenda per Wandita. La Juve può mettere sul piatto 7,5 milioni di euro a stagione, lo stipendio di Gonzalo Higuain, mentre l’Inter potrebbe arrivare a 6 più bonus. Le alternative in casa bianconera non mancano: dall’idea di un attacco veloce con Martial o Morata, a un nuovo centravanti già pronto come Lewandowski o Cavani.