Scaroni: «Troppe chiacchiere, Maldini e Massara nostro punto di forza». Le parole del presidente del Milan

Paolo Scaroni ha rilasciato qualche dichiarazione al Corriere della Sera sulla situazione di Paolo Maldini e Frederic Massara. Le parole del presidente del Milan.

«Forse ci sono state troppe chiacchiere, ma noi non ci siamo mai fermati: tutto il club è rimasto concentrato sul mercato, sull’acquisizione di importanti partnership commerciali. Ho sempre detto che eravamo fiduciosi che Maldini e Massara avrebbero continuato il loro prezioso lavoro. Oggi siamo tutti molto convinti di continuare il percorso assieme, per valorizzare i risultati sportivi raggiunti e procedere per conseguirne di nuovi. Il nostro club ha grandi professionalità, siamo una realtà solida, con azionisti che ci sostengono sempre, e certamente Paolo e Ricky rappresentano il nostro punto di forza.»