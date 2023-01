Scarpa d’oro, Haaland fa il vuoto alle sue spalle

Haaland comanda la classifica della Scarpa d’oro: Osimhen fuori dal podio e c’è anche il neo acquisto dello Spezia Krollis

Con la tripletta al Wolverhampton, la quarta in Premier League, Haaland domina senza sorprese la classifica della Scarpa d’oro. Con 25 gol in 19 partite, il norvegese guida la classifica a 50 punti. A sorpresa alle sue spalle Pellegrino del Bodo/Glimt, mentre ci sono due giocatori che militano in Serie A: il capocannoniere Osimhen e Krollis, capocannoniere in Lettonia appena passato allo Spezia.

1. Erling Haaland (Manchester City) 50

2. Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 37.5

3. Harry Kane (Tottenham) 30

4. Robert Lewandowski (Barcellona) 26

4. Bobur Abdikholikov (Energetik-BGU Minsk) 26

4. Victor Osimhen (Napoli) 26

4. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 26

4. Ivan Toney (Brentford) 26

9. Kyogo Furuhashi (Celtic) 25.5

10. Raimonds Krollis (Valmiera) 24

10. Jairo (Pafos FC) 24

10.Christopher Nkunku (Lipsia) 24

10. Lawrence Shankland (Hearts) 24

10. Terem Moffi (Lorient) 24

10. Jonathan David (Lille) 24

10. Hugo Vetlesen (Bodo/Glimt) 24