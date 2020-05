Schalke 04: «Nessuno è costretto a giocare in Bundesliga»

Il direttore sportivo dello Schalke 04 ha precisato che la partecipazione ad allenamenti e Bundesliga è volontaria

Jochen Schneider, direttore sportivo dello Schalke 04, ha parlato della ripartenza in Bundesliga prevista per il 16 maggio: «Lunedì ho parlato con i giocatori e ho detto loro che la partecipazione all’allenamento e alle partite in questo periodo è volontaria. Nessuno è costretto».

«Se qualcuno ha dubbi sul fatto che una persona a rischio viva nel proprio ambiente o perché una possibile infezione possa influire sul proprio futuro personale, non è necessario che partecipi. Nessuno comunque ha chiesto di rinunciare. La mia impressione è che tutti siano entusiasti».