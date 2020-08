Schelotto: «Bentancur titolare per 10 anni. Ibrahimovic di un altro pianeta»

L’allenatore Barros Schelotto ha parlato di Higuain, Pastore, Bentancur e Ibrahimovic: le sue dichiarazioni

Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei LA Galaxy, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com

HIGUAIN E PASTORE – «Mi piacerebbe molto averli qui, parliamo di due campioni di altissimo livello. Ad oggi, però, siamo lontani da questo possibilità perché abbiamo già tre calciatori selezionati, quali Cristian Pavón, Chicharito Hernandez e Jonathan Dos Santos. Per il momento non abbiamo quindi spazio per loro, nonostante Higuain e Pastore siano indubbiamente profili molto graditi».

IBRAHIMOVIC – «Se mi sorprende? Sinceramente no, non mi sorprende affatto. Già con me a Los Angeles Zlatan aveva segnato oltre 30 gol, dimostrando di non aver alcun limite legato all’età. Io gliel’ho sempre detto che per me viene da un altro pianeta, è un vincente nato, un fenomeno che alza il rendimento di tutti i suoi compagni e per me è stato davvero stimolante allenarlo».

BENTANCUR – «Me lo ricordo benissimo. Al Boca si intravedevano già le sue grandissime capacità e sono contento che sia riuscito ad affermarsi anche alla Juventus. È un centrocampista totale, un box to box come pochi in circolazione, forte, giovane e duttile tatticamente. La Juventus ha fatto un vero affare di mercato, perché per quella cifra (10 milioni ndr) si è assicurata un titolare per almeno dieci anni».