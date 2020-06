Patrik Schick ha parlato della sua volontà di restare al Lipsia: chiaro il messaggio dell’attaccante rivolto alla Roma

Patrik Schick vuole restare al Lipsia. Questo il messaggio mandato alla Roma direttamente dall’attaccante ceco: «Non sono io che devo parlare della trattativa, i due club devono trovare l’accordo. Ho comunque detto più volte che mi piacerebbe rimanere a Lipsia».

«La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono adattato benissimo. Sono felice ma posso fare ancora meglio. I tifosi non hanno ancora visto il miglior Schick, ma sto lavorando ogni giorno per migliorare», ha concluso l’attaccante classe ’96 ai microfoni di Sport Buzzer.