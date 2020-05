Schick Lipsia, l’agente: «Addio alla Roma? Andrà a finire bene»

Patrik Schick si avvicina al Lipsia. L’agente dell’attaccante: «Addio alla Roma? Non c’è fretta, ma andrà a finire bene»

Il futuro di Patrik Schick parla tedesco. Il Lipsia è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto concordato con la Roma all’inizio dell’estate scorsa. Lo conferma l’agente dell’attaccante della Roma, Pavel Paska.

«Per la trattativa non c’è fretta, decideremo a metà o fine giugno. Al momento ci sono contatti molto intensi, tutti sanno che l’importo del riscatto sarà inferiore. Il prestito è fino al 30 giugno, c’è ancora molto tempo, non c’è bisogno di prendere decisioni affrettate da entrambi i lati. A mio avviso la trattativa sarà lunga. Io e Patrik siamo completamente calmi e in una situazione tranquilla. Andrà a finire bene».