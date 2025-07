Alex Schwazer entra nel mondo del calcio: è il nuovo consulente atletico del Südtirol

Alex Schwazer entra nel mondo del calcio e va in Serie B: sarà lui il nuovo consulente atletico del Südtirol. I dettagli

Alex Schwazer, ex marciatore italiano e medaglia d’oro olimpica nei 50 km a Pechino 2008, è pronto a voltare pagina e intraprendere una nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo una carriera sportiva segnata dal trionfo e dalla controversa squalifica per doping, Schwazer si rimette in gioco, questa volta lontano dalla pista e più vicino al pallone.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Schwazer assumerà il ruolo di consulente atletico presso l’FC Südtirol, squadra che milita in Serie B e rappresenta la città di Bolzano. A confermare la notizia è stato il direttore sportivo del club altoatesino, Paolo Bravo, figura chiave nella gestione della rosa biancorossa e nell’organizzazione tecnico-sportiva.

Un campione olimpico al servizio della Serie B

Con una carriera atletica di altissimo livello, Schwazer porta con sé un bagaglio di esperienza e conoscenze che promettono di arricchire il lavoro sul piano della preparazione fisica. La sua missione sarà quella di contribuire all’ottimizzazione delle performance dei giocatori, puntando su metodologie di allenamento innovative e su una visione scientifica della condizione atletica.

Il Südtirol, reduce da stagioni positive in cadetteria, è una squadra ben organizzata sotto la guida dell’allenatore Federico Valente, tecnico giovane e preparato, noto per la sua attenzione alla crescita dei calciatori e alla costruzione di un gioco solido. L’inserimento di Schwazer nel team tecnico potrebbe rappresentare un valore aggiunto nell’ambizione del club di consolidarsi nella zona alta della classifica. Le parole del ds del club di Bolzano, Paolo Bravo:

PAROLE – Da anni veniamo in ritiro vicino a Vipiteno dove Alex è nato e vive. Lo abbiamo conosciuto e abbiamo iniziato a parlare seriamente d’una collaborazione lo scorso inverno. Alla fine abbiamo iniziato a fare sul serio. Siamo convinti della scelta, oltretutto Alex è stato un eroe per questa terra, dunque in base alla valutazione che faremo nel tempo diciamo che si potrebbe pensare a un ingresso in pianta stabile nello staff. Ma questo dipende anche da lui, perché le attività professionali legate alla sua competenza non gli mancano