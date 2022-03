Sconcerti sull'Hellas Verona: «Meravigliato dal lavoro della società. Simeone? Vi dico...»

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato ai microfoni de L’Arena sulla stagione dell’Hellas Verona

«L’Hellas Verona è una meraviglia. Sono meravigliato da Setti e D’Amico, che mantengono una squadra ad alti livelli con un’identità di gioco ben precisa. Giovani e usato rigenerato sono marchi di fabbrica. Penso a Veloso e Lazovic, sono eterni. Tudor sta facendo un grande lavoro, anche alla Juve era lui che teneva i rapporti con i calciatori. Ha trovato l’ambiente giusto. Simeone? E’ così, ti fa quattro gol contro la Lazio e poi ne sbaglia uno banale. Prendere lo lasciare. Barak è un genio generoso. Caprari? Mancini si è affidato ad un gruppo storico per l’Italia, ma credo che in futuro ci possa essere spazio anche per lui».