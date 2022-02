Hellas Verona e le rimonte, persi 22 punti da inizio campionato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Hellas Verona sta facendo una stagione importante sotto la guida di Tudor: gli scaligeri avrebbero potuto trovare più punti se non avessero persi 22 in rimonta

La stagione dell’Hellas Verona è sotto gli occhi di tutti. Dall’arrivo di Tudor la squadra sta macinando punti, gioco e convinzione.

Nonostante la grandissima stagione in casa scaligera c’è qualche rammarico, viste le rimonte subite da inizio campionato. 22 punti persi in rimonta per i veneti che avrebbero potuto raccogliere qualche punto in più. Il punto di questa mattina de L’Arena.