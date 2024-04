Verona Coppola: «Farò di tutto per questa maglia»

Le parole di Diego Coppola, difensore dell’Hellas Verona, dopo la vittoria ottenuta dagli scaligeri contro l’Udinese

Diego Coppola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Verona contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Era un importantissimo scontro diretto che dovevamo vincere che abbiamo portato a casa, grazie a Dio. La strada è lunga, non abbiamo ancora fatto niente. Mancano cinque partite, dobbiamo continuare così».

CONDIZIONATI DALLA VITTORIA DELL’EMPOLI – «Il mister ci dice sempre di non guardare i risultati degli altri ma è chiaro sono cose che leggermente condizionano. Abbiamo risposto bene, tre punti anche per noi. Avanti su questa strada».

GOL – «Farò di tutto per questa maglia, sono qua da quando ho otto anni. Sono felice per questo gol, anche per i momenti difficili che ho avuto. Ci voleva».

SI ASPETTAVA QUESTA RISPOSTA DOPO IL MERCATO DI GENNAIO – «In realtà quando sono arrivati i giocatori nuovi ho visto che avevano la mentalità giusta. Inizialmente eravamo un po’ cauti».