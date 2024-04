Verona, Folorunsho: «Voglio la salvezza. Sull'Europeo...»

Michael Folorunsho ha parlato del suo Hellas Verona, dove gioca in prestito dal Napoli, e della Nazionale in vista dell’Europeo

Michael Folorunsho, centrocampista del Verona, ha parlato a Chiamarsi Bomber dopo aver ricevuto il Premio Rookie del Mese dopo i voti degli utenti.

GOL ALLA JUVE – «È stato pure istinto, la palla stava scendendo al limite dell’area e in quelle occasioni bisogna fare qualcosa per evitare che la squadra avversaria recuperi palla e avvii una ripartenza. Per questo motivo ho pensato di tirare ed è andata bene»

TALENTO – « Sono cresciuto giocando a calcio per strada con gli amici e sono molto contento del mio percorso. Ci sono tanti talenti in Italia, bisogna essere bravi a scovarli»

SVOLTA – «In realtà è successo tutto in fretta, non ho neanche avuto il tempo di realizzare. Voglio finire la stagione con l’Hellas Verona nel migliore dei modi, abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere e ce la stiamo mettendo tutta»

EUROPEO – «No, adesso è un momento delicato per l’Hellas Verona, ogni partita è una finale e sono concentrato sull’obiettivo salvezza»