Thiago Motta Milan, Capello: «É l’ideale per una ragione»

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della possibilità di Thiago Motta di andare al Milan

Prima la Juventus, adesso il Milan. Le squadre interessate a Thiago Motta sono diverse in Italia e dell’ipotesi ne ha parlato Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport.

MOTTA IDEALE PER IL MILAN – «Sono d’accordo, è uno dei miei preferiti. Ha esperienza di grandi club grazie alla carriera da calciatore e e a Bologna ha fatto cose veramente interessanti. Poi ha quella caratteristica speciale, un mio pallino… É un ex centrocampista. Fate l’elenco dei migliori allenatori al mondo, nel gruppo troverete Guardiola, Conte, Xabi Alonso, Ancelotti, Arteta, Allegri, Xavi. Hanno qualcosa in comune, no? Sì, i centrocampisti hanno qualcosa in più, forse la visione di gioco, la capacità di curare attacco e difesa, il senso dell’equilibrio»

L’ALTERNATIVA – «Un allenatore che conosce l’Italia. Uno come Fonseca»