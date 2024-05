Borussia Dortmund Terzic: «Abbiamo un sogno e faremo di tutto per raggiungerlo, pronti a correre altri 20 CHILOMETRI»

Le parole di Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Champions con il PSG

Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Champions League PSG-Borussia Dortmund.

PRECEDENTE NEI GIRONI E ANDATA – «Quella partita ci ha lasciato molta delusione. Abbiamo adottato un approccio difensivo e prima della partita il piano sembrava abbastanza buono, ma l’esecuzione non è andata bene. Ci è mancato il coraggio. La scorsa settimana a Dortmund abbiamo dimostrato che si può giocare in un modo completamente diverso. Loro hanno una qualità eccezionale e hanno meritato di arrivare in semifinale. Ma noi abbiamo acquisito tanta fiducia in noi stessi».

SEMIFINALI DEL PASSATO – «Sia nel 1997 che nel 2013 la gara di ritorno è stata estremamente combattuta. Ma sarebbe ancora più bello se finisse come nel 1997».

PSG – «È una squadra progettata da tanti anni per vincere la Champions League. Hanno vinto il titolo nazionale, questa è la loro missione, ma abbiamo anche noi un sogno e vogliamo realizzarlo. Se necessario, domani correremo altri 20 chilometri. Abbiamo un grande obiettivo: se ripeteremo la stessa prestazione dell’andata, non arriveremo in finale. Ci vorrà di più, perché ci aspetta un avversario completamente diverso».