Gudmundsson, arriva la PRIMA OFFERTA di mercato per l’attaccante del Genoa. Una BIG fa sul serio

Gudmundsson è un pezzo forte del calciomercato estivo, e sul giocatore del Genoa è spuntata fuori la PRIMA OFFERTA

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport su Gudmundsson, obiettivo di calciomercato per moltissime squadre, è conteso da tantissime concorrenti.

AFFARE GUDMUNDSSON – «I dirigenti nerazzurri stanno progettando di rimettere in piedi la formula Frattesi, quella che l’estate scorsa ha portato a Milano il centrocampista ex Sassuolo. Anche per Gudmundsson c’è dunque l’ipotesi di realizzare un prestito con obbligo di riscatto. Il prestito verrebbe pagato cedendo un giovane, ossia il classe 2003 Zanotti, su cui potrebbe essere conservato il diritto di riportarlo a casa più avanti a una cifra prestabilita. Il laterale destro attualmente è in prestito al San Gallo e rientrerà alla base a fine stagione»